Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Силуанов пообещал поддержку бизнесу, который инвестирует в экономику
Силуанов: Поддержку получит бизнес, который инвестирует в экономику, а не выводит доходы
Поддержка должна оказываться только тому бизнесу, который инвестирует в развитие экономики, а не выводит доходы в офшоры и дивиденды, заявил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минфина Антон Силуанов.
Глава Минфина отметил, что выстраивание справедливой налоговой системы станет логическим продолжением уже существующей политики, передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, справедливая налоговая система должна обеспечить поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач социальной и экономической сферы. «Ее цель – сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, их социально-экономическое развитие», – сказал он, отметив, что должны быть учтены интересны граждан, бизнеса и государства.
Силуанов добавил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами. «Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», – сказал Силуанов.
При этом министр подчеркнул, что у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какими должны быть справедливые налоги в России.