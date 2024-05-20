Москвича оштрафовали за волосы цвета украинского флага

Tекст: Дарья Григоренко

Суд решил, что, демонстрируя в общественном месте волосы, окрашенные в желтый и синий цвета, Нетесов осуществлял «наглядную агитацию», негативно относящуюся к российским Вооруженным силам, передает ТАСС.

В ходе суда Нетесов отрицал связь цвета своих волос с украинским флагом, заявив, что красит их в яркие цвета с 2017 года. Однако суд посчитал его доводы неубедительными и приравнял его действия к агитации в интернете.

В постановлении суда не уточняется сумма штрафа. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что в отношении жителя закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края возбуждено уголовное дело по подозрению в дискредитации ВС России.