Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Москвича оштрафовали за волосы цвета украинского флага
Тверской суд Москвы оштрафовал жителя столицы Сергея Нетесова за волосы, окрашенные в цвета украинского флага, следует из постановления суда.
Суд решил, что, демонстрируя в общественном месте волосы, окрашенные в желтый и синий цвета, Нетесов осуществлял «наглядную агитацию», негативно относящуюся к российским Вооруженным силам, передает ТАСС.
В ходе суда Нетесов отрицал связь цвета своих волос с украинским флагом, заявив, что красит их в яркие цвета с 2017 года. Однако суд посчитал его доводы неубедительными и приравнял его действия к агитации в интернете.
В постановлении суда не уточняется сумма штрафа. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что в отношении жителя закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края возбуждено уголовное дело по подозрению в дискредитации ВС России.