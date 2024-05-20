Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Небензя заявил об отсутствии у Запада способного изменить ход СВО оружия
У Запада нет оружия, способного переломить ход спецоперации на Украине в пользу ВСУ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
По словам постпреда России, все попытки Запада снабдить Украину более мощным вооружением, будь то дальнобойные ракеты ATACMS или танки «Леопард» и «Абрамс», провалились.
Ракеты ATACMS успешно сбиваются российскими средствами ПВО, такая же участь ждет самолеты F-16, добавил Небензя.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники.