Небензя заявил об отсутствии у Запада способного изменить ход СВО оружия

Tекст: Елизавета Шишкова

«Очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

По словам постпреда России, все попытки Запада снабдить Украину более мощным вооружением, будь то дальнобойные ракеты ATACMS или танки «Леопард» и «Абрамс», провалились.

Ракеты ATACMS успешно сбиваются российскими средствами ПВО, такая же участь ждет самолеты F-16, добавил Небензя.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники.

