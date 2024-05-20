В РСПП предостерегли от «резания курицы, несущей золотые яйца»

Мазепин о налоговых поправках: Не стоит резать курицу, несущую золотые яйца

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы готовы и разделяем, что необходимо более справедливое разделение налоговой нагрузки в зависимости от положения дел в конкретных отраслях промышленности и бизнеса», – заявил Мазепин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Бизнесмен подчеркнул, что важно не навредить тем компаниям, которые активно инвестируют в развитие, несут значительную долговую нагрузку и не платят дивиденды, передает РИА «Новости».

По словам Мазепина, эти проекты уже через три-пять лет принесут дополнительные налоговые доходы, увеличат валовый внутренний продукт и позволят сохранить наше место на мировом рынке.

Он также выразил надежду, что «дискуссия по изменению налоговой системы приведет к тому, что будут заложены основы и стимулы для развития разного бизнеса».

Ранее Минфин предложил отказавшимся от налоговой оптимизации компаниям амнистию.