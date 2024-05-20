Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
В РСПП предостерегли от «резания курицы, несущей золотые яйца»
Мазепин о налоговых поправках: Не стоит резать курицу, несущую золотые яйца
Председатель комиссии РСПП по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин призвал законодателей к осторожному подходу при внесении изменений в налоговую систему, предостерегая от «резания курицы, несущей золотые яйца».
«Мы готовы и разделяем, что необходимо более справедливое разделение налоговой нагрузки в зависимости от положения дел в конкретных отраслях промышленности и бизнеса», – заявил Мазепин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Бизнесмен подчеркнул, что важно не навредить тем компаниям, которые активно инвестируют в развитие, несут значительную долговую нагрузку и не платят дивиденды, передает РИА «Новости».
По словам Мазепина, эти проекты уже через три-пять лет принесут дополнительные налоговые доходы, увеличат валовый внутренний продукт и позволят сохранить наше место на мировом рынке.
Он также выразил надежду, что «дискуссия по изменению налоговой системы приведет к тому, что будут заложены основы и стимулы для развития разного бизнеса».
Ранее Минфин предложил отказавшимся от налоговой оптимизации компаниям амнистию.