Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими сами химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Генсек СНГ заявил о попытках внешних сил расколоть содружество
Лебедев: Внешние силы пытаются внести раскол в отношения между странами СНГ
Внешние силы пытаются дестабилизировать обстановку у границ Содружества Независимых Государств и реанимировать замороженные очаги напряженности, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Лебедев во время выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил, что вопросы безопасности для Содружества, передает РИА «Новости».
«Периметр границ СНГ подвергается системному дестабилизирующему воздействию. Мы фиксируем попытки внешних игроков внести раскол в отношения между нашими странами, реанимировать замороженные конфликты и спровоцировать новые очаги напряженности», – отметил генсек Лебедев.
Помимо этого, руководитель объединения обратил внимание на важность защиты суверенитета. По его словам, союз последовательно отстаивает принципы неделимости безопасности и выступает категорически против вмешательства во внутренние дела независимых государств.
Лебедев добавил, что страны содружества стремятся выступать консолидированным голосом на международных площадках, включая ООН. Внешнеполитическая координация участников организации в текущих условиях приобретает стратегическое значение.
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