По делу о взрыве фейерверков в Минске задержали представителей российской компании

Правоохранительные органы Белоруссии задержали двух представителей российской компании по делу о взрыве фейерверков в Минске 3 июля, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

«В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 («Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса Республики Белоруссия», – передает ТАСС сообщение белорусского СК.

Отмечается, что представители предприятия-поставщика нарушили порядок работы с фейерверками при заряжании установок, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании.

Во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина.

В минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники.