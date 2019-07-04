Минобороны Белоруссии назвало причину трагедии во время запуска салюта в Минске

Возможной причиной взрыва фейерверка в ходе салюта в Минске в День независимости могут быть некачественные снаряды пиротехники, сообщило министерство обороны Белоруссии.

«Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Там добавили, что предположительной причиной подрывов считаются некачественные заряды калибра 195 мм. В то же время следствие отрабатывает и другие возможные версии произошедшего.

«Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами», – отметило министерство.

Во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии травмы получили не менее чем 10 граждан из-за разлета осколков, погибла одна женщина.