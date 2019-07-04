Во время салюта в Минске пострадали не менее 10 человек

Во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии телесные повреждения получили не менее чем 10 граждан из-за разлета осколков, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

«По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Также в главном следственном управлении СК сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата СК, УСК по Минску и Минской области.

Ранее сообщалось, что в среду во время салюта в Минске погибла женщина, несколько человек получили ранения. По словам очевидцев, примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка и вспышка над салютными установками.