Женщина погибла во время салюта в Минске

В Минске во время праздничного салюта в честь Дня независимости погибла женщина, заявила пресс-служба Следственный комитет Белоруссии.

По предварительным данным, 64-летняя женщина наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена осколком от снаряда. Медики своевременно оказали ей помощь, однако спасти женщину не удалось, передает РИА «Новости».

«В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще нескольким пострадавшим. Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, пока устанавливается, отметили в СК.

По словам очевидцев, примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка и вспышка над салютными установками.

В результате инцидента также были повреждены стекла в нескольких зданиях, еще один человек получил резаную рану ноги.

На месте происшествия работают специалисты министерства обороны, МЧС, МВД, Следственного комитета. Комиссия Минобороны совместно со СК устанавливает причины произошедшего.