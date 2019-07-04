В Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске фейерверки куплены в России

Использовавшиеся во время происшествия на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

«Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», город Сергиев Посад», – передает РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.

Комиссия минобороны республики продолжает служебное расследование по факту взрывов фейерверков.

«Для исключения «человеческого фактора» – неправильной эксплуатации установок и изделий – в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что места проведения салюта были оцеплены.

Ранее в четверг в минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной взрыва фейерверка в ходе салюта в Минске в День независимости могут быть некачественные снаряды пиротехники.

Во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии травмы получили не менее чем 10 граждан из-за разлета осколков, погибла женщина.