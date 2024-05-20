Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
СБ ООН почтил минутой молчания память погибших в крушении вертолета в Иране
Совет Безопасности ООН начал свое заседание с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, в том числе президент Исламской республики Эбрахим Раиси.
После минуты молчания начался брифинг, запрошенный Россией, по вопросу поставок западного оружия на Украину, передает ТАСС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил свои соболезнования в связи с гибелью Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и их коллег.
Ранее власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Раиси, Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.