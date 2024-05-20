СБ ООН почтил минутой молчания память погибших в крушении вертолета в Иране

Tекст: Дарья Григоренко

После минуты молчания начался брифинг, запрошенный Россией, по вопросу поставок западного оружия на Украину, передает ТАСС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил свои соболезнования в связи с гибелью Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и их коллег.

Ранее власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Раиси, Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.