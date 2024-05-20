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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    40 комментариев
    20 мая 2024, 18:02 • Новости дня

    Путин сменил замминистра обороны Садовенко на аудитора Счетной палаты

    Путин сменил главу аппарата министра обороны Садовенко на аудитора Счетной палаты

    Путин сменил замминистра обороны Садовенко на аудитора Счетной палаты
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замминистра обороны и руководитель аппарата министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко освобожден от должности указом президента России Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

    Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.

    В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.

    Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.

    Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.

    19 мая 2024, 00:39 • Новости дня
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

    Иноагент Ходорковский предсказал потерю Харькова и Одессы и переход к партизанской войне на Украине

    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В соцсетях распространилось видео, на котором покинувший страну бизнесмен Михаил Ходорковский, признанный иноагентом в РФ, предупреждает немецкую аудиторию в Берлине, что с учетом сложившейся военной и экономической ситуации Украина и Запад фактически уже проиграли «войну с Россией».

    «К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнаджность ситуации», – заявил Ходорковский на конференции в Берлине.

    Он добавил что при нынешнем раскладе сил Украина к концу 2024 года потеряет Харьков, а к середине 2025 года – Одессу. Перед тем, как озвучить прогноз, он попросил «своих украинских друзей» «закрыть уши».

    В такой ситуации Ходорковский предлагает немецким властям ужесточить санкционный режим против России, усилить пропаганду против российских властей и начать «перевод оборонной промышленности Германии на военные рельсы».

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск к иноагенту и бизнесмену Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде не раскрыли исковые требования надзорного ведомства.

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    18 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Сержанта признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Сержанта Дмитрия Лобовикова признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова.

    Коллегия посчитала доказанным, что после празднования старого Нового года Лобовиков бросил в подчиненных гранату, от взрыва которой сдетонировали газовые баллоны, сообщает «Коммерсант» В результате погибли семь военнослужащих и около десяти получили ранения.

    Инцидент произошел в воинской части, выведенной из зоны СВО на пополнение в Белгородскую область. По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, будучи недовольным службой караулов, достал гранату РГД-5 и бросил ее в комнату, где спали солдаты.

    Защита утверждала, что преступление было совершено непреднамеренно, однако присяжные единогласно признали Лобовикова виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

    Сержанту грозит пожизненный срок.

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    19 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

    Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

    «Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

    «Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

    «Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

    «Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

    «Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

    «Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    «У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

    Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.

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    18 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

    Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подготовка к поездке президента России Владимира Путина в КНДР «идет своим ходом», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Подготовка визита ведется своим ходом», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    В январе в Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем. Недавно российский лидер посетил с госвизитом Китай.

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    20 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание с участием оборонного сектора и сектора безопасности в связи с инцидентом с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси
    @ Гавриил Григоров//ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством оборонного сектора и сектора безопасности в связи с падением вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Джалали сообщил, что также присутствовал на совещании, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Путин, как сообщил Джалали, заявил, что Россия «опечалена катастрофой с вертолетом». Он попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает все необходимое, чтобы найти вертолет.

    Российский лидер сообщил, что в Иран направят два самолета «с 50 самыми подготовленными российскими специалистами и альпинистами в полном снаряжении».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента.

    Коментарии (3)
    20 мая 2024, 01:00 • Новости дня
    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана

    Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей

    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана
    @ Новости ТВЦ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил советник российского лидера Игорь Левитин.

    Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.

    Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».

    Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».

    Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.

    Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.

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    19 мая 2024, 01:20 • Новости дня
    NYT: Китай продолжит поддерживать Россию даже под угрозой санкций Запада

    NYT: Поддержка России со стороны Китая непоколебима и будет продолжиться даже под угрозой санкций Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин считает стратегическое партнерство с Россией более важным, чем потенциальные экономические потери от санкций со стороны Запада, поэтому Китай продолжит поддерживать Россию. Об этом пишет газета The New York Times анализируя итоги визита в Китай президента России Владимира Путина.

    «Спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, (Си) использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность – его поддержка Путина остается непоколебимой», – приводит фрагмент публикации издания ТАСС.

    По данным издания, между двумя лидерами нет признаков значительных разногласий, поддерживать Путина Си не мешают «ни риск отчуждения от Европы», «ни санкции США, нацеленные на китайские банки».

    «Потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», – считает NYT.

    Газета указывает, что чем более Вашингтон оказывает давление на китайского лидера, тем увереннее Си поддерживает Путина.

    Государственный визит Владимира Путина в Китай состоялся 16–17 мая. Лидеры двух стран провели переговоры, а также неформальный обед, который длился более четырех часов.


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    19 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе успешно отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», – написал он в своем Telegram-канале.

    Развожаев призвал жителей города не подходить к найденным суббоеприпасам и не пытаться их поднимать, а сразу сообщать о них по номеру 112.

    «Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», – добавил губернатор.


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    19 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила над Крымом девять ракет ATACMS

    Российская ПВО за ночь сбила девять ракет ATACMS над Крымом и 57 украинских дронов над Краснодарским краем

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны российской армии в ночь на воскресенье, 19 мая, сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом и еще 57 дронов ВСУ над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что три БПЛА также уничтожены над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Славянский и Кущевский районы. Подавлено не менее 10 беспилотников.

    В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты.

    В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ.

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    19 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

    После атаки украинского беспилотника загорелась крыша храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Кровля храма Сергия Радонежского загорелась в селе Малое Городище Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что пожарные расчеты тушат возгорание.

    Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было построено более века назад. Здание является памятником архитектуры.

    Ранее сообщалось, что В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ. Инцидент произошел в селе Петровка.

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    20 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Пушилин: Уязвимость поставленной Киеву западной техники создает ей антирекламу
    Пушилин: Уязвимость поставленной Киеву западной техники создает ей антирекламу
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны выбрали Украину полигоном для обкатки своей военной техники, но получили антирекламу, заявил глава ДНР Денис Пушилин, посетивший выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве.

    По его словам, Украину сейчас рассматривают как полигон по обкатке западной техники, а когда эта техника уничтожается то это делает и антирекламу, передает ТАСС.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники.

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    17 мая 2024, 23:30 • Новости дня
    Беглов: Взрыв в Военной академии связи в Петербурге не связан с терроризмом

    Губернатор Петербурга заявил, что ЧП в Военной академии связи им. Буденного не связано с терроризмом

    Tекст: Денис Тельманов

    ЧП в Военной академии связи имени С. М. Буденного в Петербурге, в результате которого пострадали люди, не связано с терроризмом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Происшествие в Академии связи имени Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера», – приводит слова Беглова ТАСС.

    По словам губернатора, причины произошедшего устанавливают специалисты, пострадавшим оказывается помощь.

    Отмечается, что на хозяйственной территории академии произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате пострадали семеро военнослужащих.

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    20 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Сейед Эбрахим Раиси, по словам Путина, был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.

    «Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», – пообещал глава российского государства.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

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    18 мая 2024, 07:55 • Новости дня
    США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде

    Tекст: Денис Тельманов

    США провели субкритические испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада. Эксперимент, который состоялся 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе, предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

    В национальном управлении ядерной безопасности министерства энергетики (NNSA) заявили, что полученные данные будут использованы для улучшения «симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала», передает ТАСС

    Субкритический взрыв подразумевает детонацию взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.

    В NNSA подчеркнули, что эксперимент не нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и США остаются привержены мораторию на проведение ядерных испытаний, действующему с 1992 года.

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    18 мая 2024, 04:57 • Новости дня
    Беспилотник Supercam S350M сделали устойчивее к средствам РЭБ ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Модернизированный беспилотный летательный аппарат Supercam S350M, применяемый в зоне спецоперации для разведки, стал более устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель группы компаний «Беспилотные системы».

    «Условия реальных боевых действий и новые системы противодействия БПЛА, которые появляются у противника, требуют постоянного обновления характеристик, поэтому мы проводим модернизацию этих комплексов и повышаем их помехоустойчивость», – сказал представитель компании, передает ТАСС.

    По его словам, у нового Supercam S350M снижена взлетная масса, увеличено время полета, улучшена работа оптико-электронных систем.

    Supercam S350M – беспилотная авиационная система, предназначенная для наблюдения, разведки, защиты государственных границ, мониторинга различных объектов. Аппарат способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

    Ранее сообщалось, что в группировке войск «Центр» организовали базу для ремонта дронов. В ремонтном центре восстанавливают поврежденные и трофейные беспилотники, модернизируют их, меняют прошивку. Ремонт дронов проходит круглосуточно.

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    Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

    Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Власти России уже многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Уже известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга. Почему глобально провалилась «формула мира» Зеленского и что это значит для Запада? Подробности

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    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

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    Что ждет Иран после катастрофы с президентом

    Исламская Республика Иран столкнулась с очередным внутриполитическим потрясением. В авиакатастрофе на севере страны погиб президент Эбрахим Раиси. Теперь в течение 50 дней должны состояться внеочередные выборы. По мнению экспертов, пока сложно говорить о том, кто может претендовать на этот пост, однако трагедия может привести к ряду внутриполитических последствий. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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