Медведев: У Киева нет шансов победить Россию, даже воюя до последнего украинца

Tекст: Ольга Иванова

Он заявил ТАСС, что Киев провалил контрнаступление, «у него нет никаких шансов победить Россию, даже если он будет воевать до последнего украинца».

Медведев выразил уверенность, что «население распавшейся Украины это прекрасно понимает».

Ранее Медведев заявил, что Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке».