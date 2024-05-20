Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Медведев: У Киева нет шансов победить Россию
Медведев: У Киева нет шансов победить Россию, даже воюя до последнего украинца
Украина не имеет ни одного шанса победить Россию, Киев терпит тяжелые поражения на поле боя, заявил заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
Он заявил ТАСС, что Киев провалил контрнаступление, «у него нет никаких шансов победить Россию, даже если он будет воевать до последнего украинца».
Медведев выразил уверенность, что «население распавшейся Украины это прекрасно понимает».
Ранее Медведев заявил, что Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке».