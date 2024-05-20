Вильфанд спрогнозировал в Москве жаркие выходные

Синоптик Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается потепление до плюс 27 градусов

Tекст: Максим Попов

По его словам, только во вторник ожидаются кратковременный дождь и гроза, а ближе к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, сообщил он в интервью «Интерфаксу».

Вильфанд подчеркнул, что в настоящее время климат в столице определяет циклон, поэтому во второй половине недели будет стоять солнечная погода. В среду произойдет небольшое понижение температуры, будет плюс 21 – плюс 23 градуса. Зато в субботу будет до плюс 26, а в воскресенье до плюс 27 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщал, что более половины территории России еще лежит под снегом.



