Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Вильфанд спрогнозировал в Москве жаркие выходные
Синоптик Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается потепление до плюс 27 градусов
Всю неделю в Москве будет стоять по-настоящему летняя погода, температура воздуха будет выше 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, только во вторник ожидаются кратковременный дождь и гроза, а ближе к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, сообщил он в интервью «Интерфаксу».
Вильфанд подчеркнул, что в настоящее время климат в столице определяет циклон, поэтому во второй половине недели будет стоять солнечная погода. В среду произойдет небольшое понижение температуры, будет плюс 21 – плюс 23 градуса. Зато в субботу будет до плюс 26, а в воскресенье до плюс 27 градусов тепла.
Ранее Вильфанд сообщал, что более половины территории России еще лежит под снегом.