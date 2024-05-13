Более половины России сейчас покрыто снегом

Синоптик Вильфанд: Снегом покрыто еще 60% территории России

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, 60% территории России сейчас покрыто снегом. Вильфанд подчеркнул, что снежный покров сохраняется в европейской части страны, в частности, в Северо-Западном федеральном округе, где высота сугробов достигает 40-60 см, в Ненецком автономном округе снега местами до 67-87 см, а на Кольском полуострове – до 47-55 см, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в Якутии высота снежного покрова составляет около 10 см.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха близка к климатической норме только в южных районах западных и центральных регионов Сибири.