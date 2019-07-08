Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.

«Это впервые, когда профильный вице-премьер, которая отвечает за координацию всей работы по евроатлантической интеграции, не принимает участие в саммите. Это четвертый саммит (за ее каденцию на посту вице-премьера), и я впервые там не присутствую. Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола. Охранники сказали, что меня нет в списках», – передает ее слова РИА «Новости».

Климпуш-Цинцадзе сказала, что считает такие действия саботажем со стороны главы правительства, который проводит «кулуарные неформальные, неофициальные консультации, мелкие и низкие игры, интриги».

По ее словам, она участвовала в подготовке документов, которые будут принимать на саммите.

21 саммит Украина-ЕС проходит в понедельник в Киеве.