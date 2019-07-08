Медведев начал совещание с шутки про отпуска

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами пошутил про сезон отпусков.

«Сразу видно, что настало лето, за этим столом нас стало меньше», – с улыбкой отметил председатель правительства, передает ТАСС.

Из десяти заместителей главы кабинета министров на данном совещании присутствовали только семь: первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Максим Акимов, Виталий Мутко, Юрий Трутнев. А вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Козак и Константин Чуйченко отсутствовали.

Ранее россияне рассказали, где хотели бы отдохнуть летом.