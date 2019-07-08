Названы самые психически здоровые жители Земли

Ученые университета Гонконга опубликовали исследование, в котором утверждается, что мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, оказались самыми психически здоровыми жителями Земли, особенно характерно это явления для женщин.

Как написали ученые в статье, опубликованной в журнале CMAJ, отказ от спиртного позволяет добиться почти таких же результатов.

«Человечество все больше пьет, и этот рост нам не остановить без эффективных стратегий борьбы. Наше исследование еще раз показало, что умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека. Вместо этого лучше просто отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников», – передает РИА «Новости» слова ученого Майкла Ни.

Напомним, ранее производители заявили об изменении культуры потребления водки в России.