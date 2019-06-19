Производители заявили об изменении культуры потребления водки в России

В России стали чаще покупать водку в малой таре – бутылочках емкостью 0,1 л или 0,25 л, сообщают производители и эксперты.

Емкости менее полулитра остаются единственным растущим сегментом в категории водки, заявила эксперт Ольга Дашкевич из компании «Nielsen Россия», пишут «Ведомости».

По ее словам, на такой объем приходится 23% всех продаж водки. За год, завершившийся в марте 2019 года, продажи в такой таре выросли на 5% в натуральном и 4% – денежном выражении, а их доля в общих продажах выросла на два процентных пункта.

Продажи водки в мелкой таре растут два года подряд, добавила Дашкевич.

Отмечается, что водка в такой упаковке доступней покупателям по цене.

Представитель «Татспиртпрома» назвал самой популярной тарой для водки компании – 250 мл, на нее приходится около 18% продаж.

Он рассказал, что популярность мелкой тары растет и для коньяк – на емкости менее 0,5 литра приходится 25% продаж.

Перемены здесь связывают со снижением покупательной способности граждан, которые вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем.

По данным Beluga Group, небольшие емкости пользуются спросом в сегментах минимальной розничной цены (215-229 рублей за 0,5 литра) и эконом (230-269 рублей за 0,5 литра). Эту тару выбирают те, кто пьет часто: дешево, частота употребления прежняя, количество – меньше, – пояснил представитель компании.

Указывается также, что водка «Талка» в данный момент является самым быстрорастущим водочным брендом в мире. По данным журнала Drinks International, ее продажи в 2018 году выросли на 28% до 2,3 млн 9-литровых коробов.

Представитель «Руста» одной из причин роста продаж назвал запуск 100-миллилитровых упаковок. По его мнению, увеличение доли малой тары является одним из факторов роста всего водочного сегмента.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2018 году розничные продажи водки выросли на 7,1% и достигли 71,4 млн дал.

Президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент «Руста» Игорь Косарев считает, что меняется сама культура потребления водки. Так, люди больше заняты, у них нет времени распивать пол-литра на троих, поэтому им больше подходит тара в 0,1 литра или 0,25 литра, чтобы забежать в магазин после работы, быстро снять стресс и идти домой.

В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, поэтому берут емкость поменьше, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он также призвал не связывать тенденцию только с экономией: бутылка 0,5 литра обойдется дешевле, чем две по 0,25 литра.

В 2018 году газета ВЗГЛЯД писала, что в России нарастают положительные тенденции, связанные с алкоголем: население все меньше пьет и все реже умирает от пьянства. При этом в США и Великобритании стали пить больше, а умирать – чаще.

В феврале 2019 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в России 70% смертей мужчин трудоспособного возраста – «это алкоголь-ассоциированная смертность». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стали ли в России меньше пить.