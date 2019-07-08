Уволен глава ОВД по Басманному району Москвы

В главке полиции Москвы рассказали, что по результатам служебной проверки был уволен начальник отдела МВД по Басманному району столицы Сергей Васильев.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району», – передает ТАСС слова источника.

Тем временем другой источник сообщил, что Васильева уволили из-за дела предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, которого первоначально отпустили под подписку.

В данное время действия полицейских изучают сотрудники Следственного комитета.

24 июня стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.

По данным следствия, он начал совершать преступления еще весной. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.

Напомним, 28 июня прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о халатности на сотрудников полиции, которые первоначально отпустили задержанного в столице предполагаемого серийного отравителя.