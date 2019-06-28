Прокуратура потребовала возбудить дело на полицейских, отпустивших «серийного отравителя»

Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности на сотрудников полиции, которые первоначально отпустили задержанного в столице предполагаемого серийного отравителя. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня после проверки ряда поступивших сообщений о хищениях имущества», – сказала Нефедова, передает ТАСС.

Она пояснила, что приметы подозреваемого были установлены после сведений из медицинского учреждения.

«Подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений», – отметила представитель надзорного органа.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности полицейских, добавила Нефедова.

Напомним, 24 июня стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.

По данным следствия, он начал совершать преступления еще весной. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.