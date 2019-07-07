Саудиты отказались от крупного контракта с Boeing

Саудовский лоукостер Flyadeal (принадлежит авиаперевозчику Saudia) принял решение отказаться от закупки 30 самолетов Boeing 737 Max, о проблемах с которыми все чаще сообщается в последнее время.

Как сообщил телеканал BBC News, общая стоимость контракта составляла 5,9 млрд долларов. Соглашение предполагало возможность закупки еще 20 самолетов.

Boeing собирался продать перевозчику самолеты со скидкой, сообщает телеканал.

В итоге вместо новейшей, но проблемной модели Boeing 737 Max компания Flyadeal приняла решение пополнить парк самолетами Airbus A320.

Напомним, в марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серией самолетов. На фоне трагедий, повлекших гибель свыше 300 человек, многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

На фоне сообщений о все новых проблемах с этими самолетами Boeing приостановил поставки 737 MAX, однако выпуск этой модели продолжается.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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