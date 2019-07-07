Берлускони раскрыл данное Путину обещание

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете Il Giornale рассказал, какое обещание дал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в четверг в Риме.

«Естественно, я подтвердил ему наше обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит согласно истории и призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций», – приводит его слова РИА «Новости».

Берлускони отметил, что Путин ценит такую позицию.

Патриарх итальянской политики напомнил, что именно по его инициативе было подписано историческое соглашение в Пратика-ди-Маре о создании Совета Россия-НАТО. «Мы должны вернуться к этому духу, чтобы вместе, Россия и Запад, ответить на крупные вызовы будущих лет», – призвал Берлускони.

Политик добавил, что рад добрым отношениям между Путиным и вице-премьером Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.

Позднее Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным.