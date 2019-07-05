Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о частной встрече с президентом России Владимиром Путиным, который накануне совершил официальный визит в Италию и Ватикан.

Из видео, опубликованном на официальной странице Берлускони в Facebook, запечатлено, как Путин и бывший итальянский премьер крепко обнялись.

«Встреча подтвердила наши отношения взаимного уважения, дружбы и личной привязанности. Очень важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Италией. между Россией и Европой. «Вперед, Италия» (партия Берлускони) продолжит добиваться преодоления несправедливого и бесполезного механизма антироссийских санкций, и этот подход все больше поддерживают в нашей стране и Европе», – следует из подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по окончании официальной программы своего визита в Италию провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу с экс-премьером этой страны, председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Напомним, премьер Италии Конте после переговоров с Путиным пообещал работать над снятием санкций с России.

Путин также встретился с папой Римским Франциском в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане. Встреча президента с понтификом длилась около часа. Беседа проходила в формате один на один.