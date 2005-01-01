Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...

Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

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            Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

            В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений  (фото: Vatican Media/Reuters)
            В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений  (фото: Vatican Media/Reuters)
            Перед беседой Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе «Святые Петр и Павел»  (фото: EPA/Alessandro Di Meo/POOL/ТАСС)
            Также Путин подарил альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского, посвященного жизни этого художника  (фото: EPA/Alessandro Di Meo/POOL/ТАСС)
            В ответ понтифик вручил российскому лидеру медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летию окончания Первой Мировой войны, а также гравюру с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года  (фото: Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            В ходе беседы обсуждалась жизнь приходов Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики  (фото: Vatican Media/Reuters)

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            В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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