В итальянский порт вошло новое судно с нелегалами

В порт Лампедузы вошло судно неправительственной организации Mediterranea, которое перевозит мигрантов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил мигрантам сходить на берег, сообщают информационные агентства.

Мальта предлагала судну Alex направиться в Валетту, но Mediterranea отклонила этот вариант, сославшись на проблемы со здоровьем у мигрантов и санитарные условия на судне, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Reuters сообщает, что судно перевозит более 40 мигрантов. На причале их ждут правоохранители.

Около года назад власти Италии запретили судам с мигрантами заходить в порты страны.

Недавно произошел скандал из-за того, что немка Карола Ракете на судне под флагом Нидерландов вопреки запрету властей Италии привезла в Лампедузу мигрантов, которых взяла на борт у берегов Ливии.