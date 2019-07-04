Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...

Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

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Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
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          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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            Игорь Мальцев

            Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 4 июля 2019, 19:12

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            Кратко сюжет выглядит так: у берегов Ливии судно Sea Watch 3 под флагом Нидерландов и под командованием немки по имени Карола Ракете берет на борт 53 человека, которых вывезли в море поставщики нелегальных миграционных услуг. До берега Ливии километров 25 и чуть дальше до Туниса. Но капитанка Ракете решает, что Ливия и Тунис не являются безопасными странами для выгрузки ее новых пассажиров и отправляется в сторону итальянского острова Лампедуза.

            Итальянское правительство, после того как его возглавил Сальвини, начало предупреждать всех подобных «спасателей», что итальянские порты для них закрыты. Точно такое же предупреждение было получено и капитанкой Ракете. Но она шла к острову. В общей сложности шла она почти месяц, потому что понимала, что ей запрещен заход в порты. 

            Тем временем 13 мигрантов были сняты с ее борта по медицинским показаниям и отправлены в Италию на лечение. Судну вход запретили. За несколько дней до несанкционированного проникновения в Лампедузу даже Европейский суд по правам человека отклонил просьбу Ракете разрешить им швартоваться в Италии.

            И в один прекрасный день, несмотря на прямой запрет начальника порта, она таки туда ворвалась. Ей навстречу вышел катер одной из трех самых мощных спецслужб Италии – Guardia di finanza, который она попыталась протаранить и размазать об стенку. Итальянцы арестовали Каролу Ракете за пособничество нелегальной иммиграции, за нападение на финансовую гвардию и еще по паре пунктов нарушения итальянских законов. И началось.

            Президент ФРГ Штайнмайер выступил с резким осуждением Италии за то, что Италия осмелилась выполнять собственные законы. Немецкие политики в каждой газете проклинали Сальвини в частности и «итальянских фашистов» в целом за то, что они нарушают нормы морали и «не дают смелой немецкой женщине спасать жизни на море в угоду каким-то выдуманным антииммиграционным законам». Особенно их бесило, что обвинение в нападении на Guardia Finanza предъявлено Ракете за то, что она «коснулась их катера» (это самая популярная формулировка).

            Фото: EPA/Pasquale Claudio Montana Lampo/ТАСС

            Это был праздник высокой морали, которая, конечно же, выше любого закона. «Нет ничего священней, чем дело спасения людей на море» – с такими словами немецкие политики и журналисты ставили Италию на место – в угол. Но тут надо понимать некоторые вещи.

            Дело в том, что немецкие политики и пресса – очень любят спесивый и поучающий тон по отношению к соседним странам и народам. Если почитать сразу много немецкой прессы по важным вопросам европейской жизни, то вы вряд ли отличите – какой год на дворе. Потому что интонации именно те самые – года эдак 1937-го. Только очень много рассуждений о либеральной морали и высоких либеральных ценностях.

            Тем временем в реальности все выглядит совсем по-другому. В середине мая судно Sea Watch 3 под командованием Ракете уже привезло 50 «спасенных» на борту в итальянский порт и ей позволили выгрузить африканцев на территорию Евросоюза. Буквально через месяц она попыталась привезти следующую партию «спасенных».

            Почему я пишу «спасенных» в кавычках? Потому что по всем морским законам людей, терпящих бедствие, надо спасать – поднимать на борт, оказывать помощь и самым коротким путем доставлять на берег, где им будут оказывать дальнейшую помощь.

            Но люди, которые платят по 2-3 тысячи евро организаторам незаконного человеческого трафика на территории Ливии для того, чтобы отойти от берега на 20 миль и ждать, когда их заберут суда НКО – это как бы не совсем «терпящие бедствие». К тому же за последнее время никаких штормов в этом районе не наблюдалось. Вообще-то это называется «шантаж с целью незаконного проникновения на территорию другого государства». Или везите нас в ЕС, или мы тут все скоро утонем. Красиво. В принципе вы тоже можете подойти к польской границе с поясом шахида для всей семьи и потребовать, чтобы вас устроили на соцобеспечение в Германии. Никакой разницы.

            По состоянию на сегодня ни Ливия, ни Тунис не являются странами, опасными для проживания. Тем не менее, вся в белом, капитанка Ракете сказала: «Я не могу отвозить людей обратно в Ливию или Тунис, потому что там нечеловеческие условия жизни и идет война». Капитанка врет. Нет там никакой войны. А про нечеловеческие условия жизни пусть рассказывает тем, кто эти условия там создал – вот прямо по всей Африке, с севера до ЮАР. В том числе и собственному правительству.

            Итальянцы – первые, кто встречает всю эту волну шантажистов – потому что граничат через море с Африкой. И именно поэтому разговоры о чудесном спасении на водах тут крайне непопулярны. Более того, итальянцы знают, что этой бесконечной волной миграции они обязаны именно Германии, которая через голову итальянского народа и местной социальной системы, приветливо машет платочком всем, кто собрался в путь. Потому что никто из поехавших не собирается оставаться ни в Италии, ни в Испании, ни в Португалии – им всем нужно туда, где платят деньги и не просят работать. Да, собственно, даже документы не просят показать.

            Пока я писал этот текст, пришла новость – капитанку выпустили из-под домашнего ареста и разрешили ей покинуть Италию, она поехала домой к родителям. Папа у нее, чтоб вы понимали, топ-менеджер в немецком ВПК. Том самом ВПК, который радостно продает немецкое вооружение во все горячие точки, а также Саудовской Аравии и Израилю одновременно. Какой красивый семейный подряд, не правда ли? Более того, власти только что освободили судно Sea Watch 3 из-под ареста.

            А это значит только одно – Италию только что в очередной раз сломали об коленку, показав положительный пример все новым и новым нелегальным мигрантам: выходите в море, рискуя жизнью, и добьетесь того, за что заплатили преступникам-перевозчикам. И тогда победите проклятых итальянских фашистов. Добро побеждает.


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