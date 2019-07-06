Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в карантин СИЗО «Лефортово»

Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в столичный следственный изолятор «Лефортово», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Александр Воробьев сидит пока один, в карантинной камере. Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции», – приводит его слова РИА «Новости».

Мельников добавил, что в камере Воробьева есть телевизор, но он старый и не работает, поскольку не может принимать цифровой сигнал. Арестанту выдали книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени», но она не очень понравилась Воробьеву, «так как в ней говорится о развале России».

В качестве первого ужина ему принесли пюре и рыбу – питанием, по словам Мельникова, Воробьев доволен.

«Еще мы рекомендовали [руководству СИЗО] взять на контроль его состояние здоровья и вывезти на прием к медику для назначения необходимой диеты и медпрепаратов», – добавил Мельников.

Напомним, Воробьева задержали 4 июля по подозрению в совершении государственной измены. Суд арестовал его на два месяца. В зале суда Воробьев находился в балаклаве защитного цвета, скрывающей лицо.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.