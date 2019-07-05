У задержанного ФСБ россиянина нашли польский паспорт и записывающую аппаратуру

У задержанного спецслужбами в пятницу Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене, найден при себе паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура, сообщают источники газеты ВЗГЛЯД в правоохранительных органах.

Ранее в пятницу ФСБ сообщала о задержании некоего Александра Воробьева по подозрению в государственной измене, однако никакие детали не уточнялись.

По данным СМИ, задержание произошло накануне, 4 июля.

Источник «Федерального агентства новостей» сообщил, что речь может идти о помощнике полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александре Воробьеве.