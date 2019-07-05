ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

ФСБ сообщила о задержании Александра Воробьева. Его подозревают в государственной измене, однако никакие детали не уточняются.

«4 июля в рамках возбужденного уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Проводятся следственные действия», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Но конкретных данных о месте задержания Воробьева, его должности и вине спецслужба не приводит.

Ранее сообщалось, что за госизмену осуждены сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского».