Сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» осуждены за госизмену

Московский окружной военный суд вынес приговор экс-начальнику отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергею Михайлову и главе отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову по делу о госизмене.

Михайлов признан виновным в преступлении по статье «Госизмена», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 22 года. Отбывать наказание бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ будет в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Стоянов также был признан виновным по этой статье, его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США.

По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.