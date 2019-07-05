ФСБ попросила арестовать помощника полпреда президента в УФО Воробьева

ФСБ просит суд арестовать помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

Арест Воробьева запрошен в связи с делом о государственной измене, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Это первое официальное подтверждение информации о должности задержанного за госизмену Воробьева, о котором ранее сообщала ФСБ.

«Работаю помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», – сказал подозреваемый в зале суда.

Отмечается, что он находится в клетке суда в маске.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, мужчина проследовал к суду и уселся в клетке в зеленой балаклаве, скрывающей лицо.

Ранее источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что задержанный является помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. При нем была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов отказался комментировать газете ВЗГЛЯД данную информацию.

Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2004 году он окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение», с 2000 по 2005 годы трудился в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, с 2006 по 2008 годы занимал должности в органах местного самоуправления.

С 2010 по 2017 год он находился на руководящих должностях в правительстве региона, в 2017 году был назначен федеральным инспектором по республике Карелия.

С января 2018 года работал в должности помощника полпреда в Уральском федеральном округе Цуканова.