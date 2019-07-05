Суд арестовал подозреваемого в госизмене чиновника

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента по Уральскому федеральному округу Александра Воробьева по делу о госизмене.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под сражу до 4 сентября 2019 года», – сказала судья Елена Канева, передает РИА «Новости».

Судебное заседание шло в закрытом режиме для сохранения тайны следствия. Журналистов пустили только на начало процесса, на котором подозреваемый сообщил, что является помощником полпреда президента в УФО и попросил ознакомиться с материалами дела в его отношении.

Воробьев в зале суда находился в балаклаве защитного цвета, скрывающей лицо.

Напомним, источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов отказался комментировать газете ВЗГЛЯД данную информацию.