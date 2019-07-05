Туктамышева отказалась от стриптиза в новой программе

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева решила не снимать с себя одежду в новом показательном выступлении.

«Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow», – написала Туктамышева в своем Instagram под фотографией в новом образе.

По словам фигуристки, постановщиком нового номера выступил хореограф Илья Авербух.

Напомним, Туктамышева во время своих выступлений на льду неоднократно показывала популярный номер с раздеванием под песню Бритни Спирс «Toxic». В 2018 году спортсменка разделась на Гран-при в Канаде, а в марте 2019 года исполнила номер перед хоккейным матчем между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом».

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года. Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Серебряный призер финала Гран-при 2010 года среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.

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