На Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колесах»

Мобильный медицинский кабинет начал работать в центре Южно-Сахалинска. Там горожане могут пройти профилактический осмотр, соответствующий первому этапу диспансеризации.

«Планируется, что диспансеризацию и профосмотры до конца года пройдут более 200 тыс. сахалинцев и курильчан. Диагностика помогает выявлять опасные недуги на ранних стадиях. А выездная форма работы максимально приближает медицину к людям», – отметил глава региона Валерий Лимаренко, который также прошел осмотр, сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

На первый выезд отправились два комплекса проекта «Диспансеризация на колесах». Первый – передвижной рентген-кабинет, там можно пройти флюорографию и маммографию. Во втором организован прием терапевта, работает мини-лаборатория, где можно сдать анализы крови на сахар и холестерин, а также пройти ЭКГ.

Отмечается, что только в первые два часа более 100 человек захотели пройти обследование.

«Очень удобно сделали. Вышла из подъезда, и уже попала в поликлинику. Я нечасто хожу по врачам, в последний раз в январе была. А здесь медики сами приехали к дому», – рассказала жительница Южно-Сахалинска Лидия Петрова.

В этот раз прием вели сотрудники поликлиники консультативно-диагностического центра, однако планируется, что к проекту присоединятся и другие медучреждения.

«Это не разовая акция. С середины июля уже расписан график работы по конкретным адресам. Будем выезжать и на предприятия, чтобы люди могли пройти профосмотр или диспансеризацию, не отвлекаясь надолго от своей работы», – отметил главный врач консультативно-диагностического центра Олег Саяпин.

Сейчас комплексы работают в Южно-Сахалинске, но в дальнейшем будут выезжать и в районы области.