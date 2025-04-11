В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
«Аэрофлот» опроверг информацию о возврате рейса из Ташкента в Москву
Информация о возвращении самолета рейса Ташкент – Москва в аэропорт вылета не соответствует действительности, заявили в «Аэрофлоте».
Согласно заявлению авиакомпании, самолет не отправлялся из воздушной гавани и задержан по техническим причинам, передает ТАСС.
Ранее в Telegram-канале «Новости ташкентского неба» появилась информация, что Boeing 737-8LJ, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт из-за странного запаха в салоне.
Накануне «Аэрофлот» опроверг отказ двигателя у вернувшегося в Шереметьево самолета.
Во вторник самолет Ан-24, выполнявший рейс из Иркутска в Ленск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной технической неисправности.