Эксперт: Вслед за Киевом посол США сменится в Тбилиси

Политолог Мамрадзе: Из Киева и Тбилиси уйдут протеже Нуланд

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя уход с должности посла США на Украине Бриджит Бринк, эксперт назвал ее «протеже Нуланд, роль которой в событиях на Майдане всем хорошо известна», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По его словам, еще ранее Бринк хотели назначить послом в Грузию.

«И тогда произошло беспрецедентное – правительство «Грузинской мечты» воспротивилось этому назначению. Это привело к похолоданию в двусторонних отношениях, так как американцы не могли принять, что Тбилиси «посмел» пойти на такой шаг. Но знающие люди в Грузии говорили, что в случае назначения Бринк посольство США превратилось бы в штаб-квартиру по смене властей Грузии», – сказал Мамрадзе.

Аналитик отметил, что экс-посол США в Грузии Келли Дегнан, под конец своей каденции имевшая крайне плохие отношения с властями Грузии, в самом начале работы проявляла себя весьма конструктивно.

«Однако затем вновь возрастает влияние Нуланд в Госдепе, после чего Дегнан сразу же меняет позицию к грузинскому руководству. Неслучайно в Тбилиси ее упоминают в связи с призывами к Грузии поддержать Украину «вторым фронтом» после начала СВО», – сказал Мамрадзе.

Аналитик не исключает, что участь Бринк может разделить и нынешняя посол США в Грузии Робин Данниган.

Как сказал Петрэ Мамрадзе, «при байденовской администрации посольство США и Данниган были очень жесткими по отношению к «Грузинской мечте», кое-что изменилось лишь в последнее время после того, как президентом стал Дональд Трамп».

«Посмотрим, удержится ли Данниган, это может быть связано с общим процессом двусторонних отношений, которые при прежней администрации США стали откровенно плохими. В связи с этим Тбилиси регулярно предлагает Вашингтону перезагрузку», – сказал эксперт.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган заявил, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте», и еще одно такое решение может привести к пересмотру позиций Грузии в отношениях с Америкой. Кобахидзе обвинил США в разрушении отношений.