МВД назвало дело Голунова угрозой национальной безопасности

Первый замглавы МВД Александр Горовой назвал дело журналиста Ивана Голунова угрозой национальной безопасности.

«Много, и в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам, Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд. Но личный состав наш должен четко понимать, что это угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению нашей страны», – сказал замминистра на расширенной коллегии ГУ МВД РФ по Москве, передает ТАСС.

Также стало известно, что ГУ МВД Москвы усилит контроль за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотиков.

«Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и в соответствии со своей компетенцией необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», – сказал руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов, отметив, что организовать эту работу следует до 1 сентября.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.

2 июля дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал Голунов, передали из МВД в Следственный комитет (СК).