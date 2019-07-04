Кокорина и Мамаева увековечили на дне моря

Скульптуру в честь футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина установили на дне Черного моря вблизи Анапы.

Памятник весит около двух тонн и украшен табличкой с надписью «Свободу Кокорину и Мамаеву».

Руководитель местного дайвинг Павел Гуревич-младший рассказал, что изначально эта скульптура символизировала безымянных футболистов.

«Их начали называть «Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Черного моря. Мы подхватили эту тему, сделали табличку и установили ее на дне. Теперь это ее название. Позы у футболистов изображают борьбу за мяч, рвение и прорыв», – передает РИА «Новости» слова дайвера.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Кокорин, Мамаев и двое других фигурантов этого же дела будут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам колонии.