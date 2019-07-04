Катамадзе пригрозили неустойкой за отказ от концерта в Москве

Отмена концерта грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве может обернуться для нее выплатой неустойки по контракту, сообщили представители Crocus City Hall.

«Отмена мероприятия ограничена определенными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку», – отметили в компании, передает РИА «Новости».

Продажа билет на концерт проходит в обычном режиме, добавили в Crocus City Hall.

«Никто не возвращал билеты, все нормально, все в обычном режиме. Но до мероприятия очень много еще времени, поэтому нет такой тенденции, чтобы можно было отследить: хуже или лучше покупаются билеты. Все пока проходит в обычном режиме», – заключили там.

Напомним, Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила об отказе выступать в России. Ее позицию поддержал актер Вахтанг Кикабидзе. Высказывания Катамадзе также комментировали в Кремле.

Певица также на своей странице в Facebook писала, что считает Россию страной-оккупантом, а президента Путина – своим врагом.

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