Первый иностранец приехал в Калининградскую область по электронной визе

В Калининградскую область по электронной визе приехал первый иностранец, сообщила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Иванова сообщила в Facebook, что первый иностранный гражданин приехал в Калининградскую область по электронной визе, оформление которой началось 1 июля.

«Первый «электроник» въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново. Электронные визы в Калининградской области заработали! Спасибо МИД России, Минкомсвязи, пограничному управлению ФСБ и всем причастным к этому», – написала она.

Напомним, правительство России приняло постановление, в соответствии с которым иностранцы с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу для посещения Калининградской области.

Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. Электронную визу для посещения региона могут оформить жители 53 стран.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, насколько легче теперь приехать в Россию.