Иванов предупредил о волне фейков перед 80-летием начала Второй мировой

Приближающееся 80-летие со дня начала Второй мировой будет сопровождаться фейками о якобы вине СССР за развязывание конфликта, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

«Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз», – сказал Иванов, передает РИА «Новости».

Тезис о виновности СССР в начале Второй мировой из-за договора о ненападении с Германией и разделении Польши «чушь, конечно, но она сознательно в сознание вдалбливается», отметил Иванов.

Он добавил, что есть множество фактов, которые свидетельствуют о реальных фактах, которые предшествовали всемирному конфликту.

«Обличать Советский Союз, обличать Сталина становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и, в конечном счете, даже – некоторые страны говорят – возместить нанесенный материальный ущерб. Ну, это уже полная, конечно, чушь, наглость, но эти мысли звучат, и закрывать на них глаза нельзя», – подчеркнул Иванов.

«Те обвинения, которые выдвигаются в адрес Советского Союза, они фактически выдвигаются в адрес России», – заключил спецпредставитель главы государства.

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