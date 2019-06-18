Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Как Европа предала Украину

Украинский посол Мельник берет пример с посла США – учит немцев, как им вести политикуФото: mfa.gov.ua
Украинский посол в Берлине аккурат к визиту президента Владимира Зеленского в ФРГ выявил предателей в немецкой политической элите. Конечно, свою роль играет общая неадекватность киевского дипкорпуса, куда в последнее время попадали далекие от дипломатии люди. Но дело не только в этом. В Киеве нервничают из-за того, что «предателями» оказались не только отдельные немецкие политики, но и вообще чуть ли не вся Европа. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...

Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

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Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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            Игорь Мальцев

            Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 18 июня 2019, 18:06

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            Вот у нас есть победители – СССР, Британия, США, немножко Франция и есть очень проигравшая Германия. 

            С любой точки зрения понятно, почему в проигравшей Германии нельзя публично демонстрировать нацистскую символику и даже напевать под нос Die Fahne Hoch, которую у нас знают, как «Знамена ввысь», она же «Песня Хорста Весселя». Хотя, кстати, если в газетной заметке или историческом очерке, то вполне даже можно. Главное – не зиговать перед Рейхстагом, как тут недавно попробовали бодрые китайские туристы для сэлфи, и тут же схлопотали по 500 евро штрафа.

            Боязнь ужасов собственной истории, впрочем, дает довольно уродливые плоды. За неимением реального свастона поблизости, борцы за демократию теперь пытаются обругать каждого, кто несет государственный флаг ФРГ, будь он националистом и ультраправым.

            Вот – продолжим – есть США, где с полным пониманием своего превосходства над побежденным гитлеровским режимом любой из нацистских символов демонстрировать не запрещено. И торговать старым SS-овским кортиком по интернету – вполне себе законное занятие. Тот американский дедушка, конечно, кроме кортика притащил из Франции парочку, картин, украденных из местных музеев. Но кого это волнует – он победитель страшного нацизма.

            Есть победители в войне – англичане, которые тоже не парятся по поводу свастик, причем, переведя все это в насмешку и карнавал – неслучайно все великие английские рок-группы рано или поздно цепляли себе на голову то фуражки корпуса Роммеля (The Beatles в Гамбурге знатно троллили немцев), то черную фуражку с  Totenkopf (Джими Пейдж из Led Zeppelin), то дизайнерскую майку от Вивьен Вествуд Destroy со здоровенной свастикой (Sex Pistols). А покойный великий Лемми из Motorhead был вообще одним из самых крупных в Европе коллекционеров нацистской меморабилии – и у него был настоящий танк на ходу. А все почему? Потому что победили нацистскую гадину – имеют право делать с бывшими сакральными символами что угодно, хоть подтираться.  

            Фото: Fabrizio Bensch/Rueters

            И только русские, которые на наш, русский, взгляд и есть самые главные победители, вдруг ни с того, ни с сего начали корчить из себя побежденную Германию и штрафовать людей за фото с Парада Победы в Москве. Что? Кто-то не в своем уме? Если кто забыл: «59-летний мужчина был оштрафован Исакогорским районным судом на тысячу рублей за репост в соцсетях известного снимка, на котором советские солдаты стоят с поверженными немецкими знаменами». И, хотя господина Листова с тех пор оправдали, осадочек остался.

            Но тут оказалось, что наши охранители нацистской сакральности выступили впереди планеты всей с трендами, сами того не зная. Потому что теперь в борьбу с символикой включился Facebook и принадлежащие ему платформы.

            Вот уже две недели соцсети Цукерберга уничтожают на своих площадках все, что хоть как то напоминает тамошним специалистам и роботам немецких фашистов и лично Гитлера А. А. Вплоть до упоминания имени нацистского лидера. Если где-то проскочило не только изображение бесноватого, но, например, его имя и фамилия – пост автоматически попадает под уничтожение, и далее – бан.

            Первыми стали жаловаться преподаватели истории по всему миру – потому что начали сносить их аккаунты. Поначалу я даже как-то не поверил, пока собственными глазами не увидел забаненную ссылку на акварель Гитлера, нарисованную им в 1924 году, с формулировкой: «наши нормы сообщества призваны поощрять самовыражение пользователей и поддерживать атмосферу взаимоуважения между ними». Типа, акварель диктатора нарушает атмосферу взаимоуважения, а вот, например, шутки британской комикессы Джо Бранд про то, что «недурно было бы плескать кислоту в морду правым политикам» – это поддерживает атмосферу самовыражения. ОК. 

            Причина проста – площадки зачищают под выборный триумф демократов в 2020. И любой намек на правую идеологию должен быть уничтожен.

            Но тут параллельно развивается другой тренд. Помните, когда только начинались голливудские фильмы про войну, там как-то получалось, что все самые главные операции выиграли доблестные американцы и принесли свободу Европе? Мы удивлялись, но списывали это на американский эгоцентризм и общую недоразвитость. Хихикали над «Спасти рядового Райана», хоть это весьма крепкое кино.

            Дальше тенденция только усиливалась. Ну, а после того, как Россию объявили главной угрозой, то вообще стыд потеряли. Еще немного – и Красная Армия образца 41-45 будет в кино основным агрессором. Если вообще будет. Кстати, это приносит плоды – недавно публиковали любопытную статистику по французским студентам, которые в разные десятилетия отвечали на вопрос – какие страны победили нацизм. И если в 60-е на первом месте еще стоял СССР, то в 2019 его просто нет. Ноль. Зеро. Так из мировой памяти стирается победа СССР в войне.

            Таким образом, как раз до новых выборов президента в США, за пару лет Цукерберг сотрет из памяти тот факт, что вообще был такой перец Гитлер и носил он свастику, и пел в ванной комнате «Знамена ввысь». А Голливуд окончательно объявит США единственным победителем во Второй Мировой войне.

            И знаете, что получится? Два мощных потока переписывателей истории столкнутся между собой. И получится, что великие Штаты выиграли войну у человека, которого не было, который представлял государственную машину, которой не было, который установил идеологию, которой не существовало.

            Именно поэтому левые либералы – клинические идиоты. Они не способны просчитать, что случится, на два шага вперед. Именно поэтому опять придет Трамп, которого они опять будут обзывать Гитлером и русским шпионом. Но как же так – Гитлера же не было?.. Значит, просто русским шпионом.


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