Подводники рассказали о действиях экипажа при пожаре

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...

Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            Подводники рассказали о действиях экипажа при пожаре

               4 июля 2019, 12:20
            Фото: Лев Федосеев/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            «Шансы спасти людей в ситуации, произошедшей на подводном аппарате ВМФ России, были, но их было очень мало», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан 1 ранга Игорь Курдин, анализируя основную версию трагедии на АС-31, которую озвучил министр обороны.

            «Если проанализировать аварии на подводных лодках, то самое распространенное и опасное, что может случиться, – это пожар, – сказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ России Игорь Курдин. – Очень часто причиной пожара является взрыв в аккумуляторной батарее. На всех подводных лодках, в том числе и на АС-31, известной как «Лошарик», есть система пожаротушения. И как правило, эта система устанавливается отдельно и на аккумуляторную батарею. Почему она не сработала или сработала неэффективно, в этом разберется только следствие».

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ России пожар в аккумуляторном отсеке.

            «Лодка небольшая, и объемный пожар – это сразу выделение огромного количества угарного газа, продуктов горения, повышение температуры, что ведет к мгновенной потере сознания», – отмечает Игорь Курдин.

            У подводников есть своя «библия» – РБЖ (руководство по борьбе за живучесть подводного судна). Там говорится, что при возникновении аварийной ситуации в одном из отсеков подводной лодки он немедленно задраивается, герметизируется, чтобы пожар не распространился на другие отсеки. Если это правило нарушается, то последствия от пожара могут стать катастрофическими, поделился собеседник.

            «Действия экипажа в такой ситуации – очень простые.

            Первое – доложить на центральный пост об аварии. Второе –загерметизировать отсек и приступить к тушению пожара. А средства для тушения пожара разные, и применяются они в зависимости от масштаба возгорания, – сказал Игорь Курдин. – Самым эффективным, но рассчитанным на самый крайний случай, является подача в отсек системы ЛОХ (лодочная объемная химическая). Я не знаю, была ли такая система на АС-31, но должна была быть. Да, при использовании этой системы могут пострадать люди, но это наиболее эффективный способ прекратить процесс горения в одном из отсеков».

            При этом собеседник выразил надежду, что действия экипажа АС-31 были именно такими, каким должны быть, но отметил, что не всегда даже абсолютно грамотные действия в такой ситуации приводят к положительному результату.

            Шансы спасти людей в этой ситуации были, но их было очень мало, констатировал собеседник. Объемный пожар – это выделение огромного количества угарного газа в один момент и резкое повышение температуры, что ведет к практически мгновенной потере сознания. Особенно это опасно, если лодка и ее отсеки маленькие, как на АС-31 («Лошарик»).

            «Успел ли экипаж использовать средства индивидуальной защиты? Возможно, и успел. Но температура при объемном пожаре...

            Представьте, что вы находитесь в центре огненного шара.

            И никакие средства защиты, к сожалению, вам в этот момент не помогут», – подчеркнул Курдин.

            «В аккумуляторной яме лодки, где расположена батарея, находится очень много электрооборудования, силовые кабели, которые питают весь подводный корабль, – сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Сергей Кубынин. – Через различные распредщиты, батарейные автоматы и тому подобное. Там возможно замыкание, что ведет к возгоранию. Рвется там, где тонко, где слабое место».

            Наверняка в этом суперсовременном подводном объекте АС-31 («Лошарик»), были системы пожаротушения – и локальные и стационарные, а также индивидуальные средства защиты, отметил Кубынин.

            «Почему не сработало? Чтобы ответить, надо быть там, – добавил подводник. – Шанс спасти людей в такой ситуации всегда есть. Я же с вами разговариваю – а у нас не просто пожар был, у нас еще и затопление было. И давление было, применяли противодавление. Что такое противодавление? Люди, когда разговаривают под давлением, они как мыши пищат. И организовать спасение корабля и личного состава очень сложно, когда ты пищишь, а не командуешь».

            На АС-31 вода не поступала и давление они не давали, судя по ситуации, отметил Кубынин.

            «Скорее всего, там был объемный пожар, который тушится исключительно стационарными средствами пожаротушения. Какие там стационарные системы были установлены, мы не знаем, аппарат секретный», – добавил подводник.

            Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии.


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