Роспотребнадзор озвучил результаты анализов воздуха вблизи лесных пожаров

Вблизи зоны природных пожаров в Сибири в населенных пунктах не зафиксировано критического превышения вредных веществ в воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В зависимости от направления ветра и ситуации мы регистрируем от одного до четырех, но не более пяти превышений предельно допустимых концентраций (ПДК), что критично для оценки состояния здоровья», – передает ее слова «Интерфакс»

Она признала, что граждане жалуются на запах, но указала, что обращаемость в скорую помощь не выросла.

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей властей является недопущение огня в населенные пункты.

Правительство пообещало выделить на тушение пожаров средства из резервного фонда. Минприроды предлагает выделить на тушение лесных пожаров от 2,5 до 3 млрд рублей.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров. Президент Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров.