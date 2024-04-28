Экс-полковник СБУ заявил, что ВС России ищут слабые места в обороне ВСУ

Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

«В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.