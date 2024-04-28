Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Экс-полковник СБУ заявил, что ВС России ищут слабые места в обороне ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков заявил, что ВС России ищут слабые места в обороне ВСУ по всему фронту
Российские военные активно ищут слабые места в обороне украинской армии по всей линии фронта, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.
По его словам, ВС России подвели большую соответствующую силу, подготовили ее и начали вести боевые действия, ища слабости, передает РИА «Новости».
Стариков отметил, что именно такая тактика была применена в Очеретино.
Ранее в Кремле заявили, что России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника.