Русская немка не смогла переехать в Сибирь из Германии из-за бюрократии

Жительница Германии, русская немка Катарина Берг с мужем-россиянином и пятью детьми собралась переехать в Сибирь, но столкнулась с проблемой перевода документов с немецкого на русский язык.

Катарина Берг провела в Германии 27 лет. После неудачной попытки переехать на Алтай в 2015 году семья купила дом в Новосибирской области. Однако Катарина не смогла оформить разрешение на временное проживание. У нее не приняли документы из-за формального несовпадения формулировок в переводе немецких документов, сообщает RT.

Катарина Альберг родилась в Ташкенте в 1984 году. Ее предки – немцы – жили в Поволжье. В сентябре 1992-го ее семья переехала в немецкий город Хаген в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. В 2006 году вышла замуж за Андреаса Берга, сохранившего российское гражданство выходца из Сибири.

В 2014 году Берги обратились в генеральное консульство России в Бонне, Катарина стала участницей государственной программы переселения соотечественников. По условиям программы, семья должна была проживать на территории Алтайского края. Однако быстро найти новый дом в Алтайском крае не удалось. По истечении визы они вынуждены были вернуться в Хаген.

Затем они пытались переехать в Новосибирскую область, купили дом. К апрелю дом был подготовлен к новоселью. Катарина собрала полный пакет документов для получения разрешения на временное проживание, пятерых ее детей, имеющих российское гражданство благодаря отцу, удалось устроить в местную школу. Однако в МФЦ Татарска Новосибирской области у нее даже не приняли заявление, так как чиновников не устроили формулировки в ее немецких документах.

В паспорте Катарины ее данные указаны как Katharina Berg; geboren Alberg (Катарина Берг, урожденная Альберг). А в свидетельстве о заключении брака ее девичья фамилия обозначена не как geboren (урожденная), а как Geburstname (фамилия при рождении). На формальном основании в разнице этих формулировок её заявление и было отклонено.

«Это официальная форма документооборота в Германии, других бланков в ФРГ не выдают. Соответственно, все эти разночтения указываются и в переводах моих бумаг. Что с этим делать, мне абсолютно непонятно», – сказала Катарина.

В центральном аппарате МВД подтвердили, что заявление Катарины Берг на РВП было отклонено именно в связи с «имеющимися в ее правоустанавливающих документах разночтениями персональных данных». Отмечается, что «персональные данные заявителя, содержащиеся в его правоустанавливающих документах, имеют существенное значение при рассмотрении заявлений об изменении гражданства и принятии по ним решений».

В МВД также подчеркнули, что в случае повторного обращения Катарины Берг «будет оказано возможное содействие в приеме к рассмотрению ее заявления при условии предоставления всех необходимых и должным образом оформленных документов».