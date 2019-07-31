Советник Зеленского посоветовал Супрун следить за разработками ученых, а не за соцсетями

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий ответил на обвинения и.о. министра здравоохранения страны Ульяны Супрун.

Радуцкий посоветовал обвинившей его в некомпетентности Супрун отслеживать актуальные научные исследования.

«Хочу порекомендовать госпоже Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только за своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и пр. в медицине – давно исследованный вопрос в мировой медицинской науке. Профессиональные украинские врачи знают об этом, а госпожа Ульяна – нет», – написал Радуцкий в своем Facebook.

Ранее Супрун заявляла, что высказывание Радуцкого о «национальных особенностях» болезней не соответствует действительности. «Генетические различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас» – серьезно? Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких «иммунных потребностей нации», а болезни не знают национальных или территориальных границ», – комментировала чиновница слова советника, передает УНИАН.

В июле Супрун также вступала в спор с Зеленским о вишневых косточках.

Напомним, в пропрезидентской партии «Слуга народа» Радуцкого называли вероятным кандидатом на должность главы украинского минздрава.