Назван претендент на пост министра здравоохранения Украины

В партии «Слуга народа» на должность министра здравоохранения Украины рассматривают владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого, об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

«У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат... У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения», – сообщил Корниенко в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Глава партийного штаба добавил, что среди претендентов на пост министра образования и науки рассматривается кандидатура Сергея Бабака.

Ранее СМИ называли возможных претендентов на пост премьера Украины и на должность спикера Верховной рады.