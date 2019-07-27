Назван претендент на пост министра здравоохранения Украины

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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...
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В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...
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    Кто из российских политиков сбежал за границу

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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Назван претендент на пост министра здравоохранения Украины

              27 июля 2019, 17:36

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В партии «Слуга народа» на должность министра здравоохранения Украины рассматривают владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого, об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

              «У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат... У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения», – сообщил Корниенко в интервью украинскому изданию «Левый берег».

              Глава партийного штаба добавил, что среди претендентов на пост министра образования и науки рассматривается кандидатура Сергея Бабака.

              Ранее СМИ называли возможных претендентов на пост премьера Украины и на должность спикера Верховной рады.


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