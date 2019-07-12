Супрун ответила на насмешку Зеленского

Глава минздрава Украины Ульяна Супрун ответила президенту страны Владимиру Зеленскому на призыв люстрировать многих чиновников, посмеявшись над его тезисом о «вишневых косточках».

Накануне Зеленский заявил: «Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?»

В ответ на своей странице в Facebook Супрун написала, что в ее советах немало преимуществ, несмотря на насмешки президента.

«Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об «опасности» косточек. Пока что нельзя люстрировать их, но всё же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения», –написала Супрун.

Она подчеркнула, что ее тексты дочитывают до конца даже в офисе главы государства.

«Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого необязательно ими «пулять» в глаз противнику через трубочку. Достаточно их раскусить», – отметила Супрун.

Она также сообщила, что минздрав Украины вместе с правительством продолжает развивать сеть кардиоцентров. Сейчас, по ее словам, во всеукраинской сети уже 41 кардиоцентр, планируется открытие еще двадцати пяти.

Ранее Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, занимавшие государственные должности и после 2014 года.

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